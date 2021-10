Torneo nazionale di balestra storica a Genova

L’Ascd Gruppo Storico S. Giorgio, nasce con la finalità di studiare e divulgare la storia e le tradizioni di Genova, i suoi componenti sono uniti dalla passione per storia, arte e rievocazione storica.

Il gruppo unisce l’attività didattica alla rievocazione e alla parte più “sportiva”, cimentandosi nel tiro con la balestra storica, detta anche manesca, l’arma che fu utilizzata in tutto il periodo medioevale e rinascimentale, fino a quando non fu soppiantata dalle armi da fuoco.

Proprio in quest’ottica ogni anno viene organizzato un torneo nazionale tra gruppi di balestrieri di varie regioni italiane e quest’anno, presso l’APS Associazione Amici di v. Napoli, il gruppo storico S. Giorgio organizza la 7 giornata del torneo 2021.

I componenti dei gruppi partecipanti si sfideranno in tiri al bersaglio con distanze differenti, fino ai tiri di precisione in un bersaglio di 10 centimetri.

La competizione avrà inizio alle ore 9.30, come da programma ed è aperta al pubblico nel rispetto sia della normativa anti Covid 19, sia della sicurezza.

In allegato sotto l'articolo il programma completo della giornata.

