Torneo di cirulla ai Giardini Luzzati

Tornano i tornei amatoriali di cirulla, tutti i lunedì dalle ore 19 alle 21,30 ai Giardini Luzzati, per trascorrere una serata all'insegna della convivialità e del divertimento e per creare un momento di aggregazione per genovesi e non, nel cuore del centro storico.

Il torneo è organizzato su 4 gironi, 16 squadre, e si vincono premi per i primi tre arrivati.

Obbligatoria la prenotazione: per info contattare 392 7957459.

