Torneo Padre Umile - la quarta edizione

Vi invitiamo ad unirvi al Torneo Padre Umile, un evento unico nel suo genere che si è svolto per la prima volta nel 2019 e continua a prosperare. Il Sorriso Francescano, l'organizzazione fondata da Padre Umile per prendersi cura dei bambini bisognosi, ha lanciato un'iniziativa speciale per commemorare il 50º anniversario della sua morte. In occasione di questo importante traguardo, è nato il Torneo Padre Umile, un evento calcistico dedicato ai ragazzi sotto i 18 anni.

Il Torneo Padre Umile rappresenta molto più di una semplice competizione sportiva. È un'occasione per onorare e ricordare il profondo impegno e l'amore che Padre Umile ha dedicato ai bambini. La sua visione di vedere in ogni bambino il Bambino Gesù e di amarlo di conseguenza continua a ispirare l'opera del Sorriso Francescano. L'evento si svolge ogni anno nel mese di settembre o ottobre, a partire dal 2019. Purtroppo, nel 2020, il torneo è stato sospeso a causa della pandemia di Covid-19 che ha colpito il mondo intero. Tuttavia, nonostante le difficoltà incontrate, il Sorriso Francescano ha perseverato nel suo impegno a mantenere vivo lo spirito di Padre Umile attraverso il calcio e l'amore per i bambini.

Il "Torneo Padre Umile" rappresenta una festa per i bambini partecipanti. Oltre alla competizione sportiva, vengono organizzati momenti di svago, intrattenimento e attività ricreative per creare un'atmosfera di gioia e condivisione. È un'opportunità per i giovani calciatori di unirsi, stringere nuove amicizie e creare ricordi indelebili. Il "Torneo Padre Umile" è diventato un evento atteso e molto amato da tutti i partecipanti e dagli appassionati di calcio che condividono la missione del Sorriso Francescano. È un momento di gioia e di speranza, un'occasione per rinnovare l'impegno nel portare avanti l'opera di Padre Umile e diffondere i suoi valori di amore e accoglienza. Padre Umile può non essere più fisicamente presente, ma il suo spirito e il suo amore per i bambini vivono ancora attraverso il Sorriso Francescano e il Torneo Padre Umile. Questo evento unico continua a ispirare e a trasformare la vita di tanti giovani, donando loro un sorriso e una speranza per un futuro migliore.