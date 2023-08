Seconda edizione per il Torneo serale di Burraco a Lavagna

Lavagna dedica una serata agli amanti del delle carte, in particolar modo del sempre più amato e diffuso gioco del Burraco. Sabato 19 agosto si svolgerà infatti il 2° Torneo di Burraco “Nel levante sotto le stelle”. Appuntamento nel porticato Brignardello, adiacente alla Basilica di Santo Stefano (piazza Marconi 1), con inizio alle ore 20:30. Iscrizioni entro giovedì 17 agosto (costo di 15 euro), contattando il nunero 340 0637156 (Luciana Cella). Dopo il successo dello scorso anno, sono in programma 4 partite da 4 smazzate michell. Sono previsti premi. L'evento vede il patrocinio del Comune di Lavagna.

Il Burraco, più raramente detto Buracco, è un gioco di carte della famiglia della Pinnacola, nato probabilmente in Uruguay intorno agli anni quaranta come variante della Canasta (dalla quale comunque si differenzia sensibilmente in regole e tattiche), diffusosi in Italia intorno agli anni ottanta.