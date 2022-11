Tornano i "Mercoledì Musicali" promossi da A Compagna, si comincia con i violinisti Loris e Manrico Cosso

Dopo il successo delle prime due stagioni di concerti, tornano “I Mercoledì Musicali” per la stagione 2022-2023, curati da Maurizio Daccà e dal maestro Josè Scanu, Direttore Artistico. Il programma della nuova stagione concertistica sarà più ricco di eventi: sono previsti tre concerti nel 2022 e otto nel 2023. Come sempre i concerti saranno in forma divulgativo/musicale e tenuti da talentuosi musicisti che proporranno un calendario di incontri interessante e variegato.

Nella prestigiosa dimora storica di Palazzo Agostino de Franchi, nel cuore del centro storico di Genova in piazza della Posta Vecchia al numero 3, torneranno a risuonare le note nel salone nobile grazie alla presenza di artisti sia affermati sia di promettente successo, in una alternanza tra noti professionisti e giovani strumentisti, che si affacciano al mondo dello spettacolo. La stagione è stata curata dal maestro José Scanu, che ha chiamato vari artisti tutti liguri e attivi anche a Genova, con lo scopo di riprendere questa storica attività curata da “A Compagna”, iniziata a cavallo tra le due guerre e che ultimamente si era interrotta. Una delle caratteristiche della stagione è quella della “lezione-concerto”, che prevede l’alternanza di spiegazione e presentazione dei brani poi suonati dal vivo col proprio strumento.

Per ingresso obbligatoria la prenotazione scrivendo a posta@acompagna.org

Si comincia mercoledì 9 novembre con il duo di violini Loris e Manrico Cosso. Hanno compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio “N. Paganini” di Genova e al “Mozarteum” di Salisburgo, sotto la guida del Maestro Renato de Barbieri. Premiati in vari Concorsi, si sono presentati più volte come Duo Violinistico, svolgendo un'intensa attività concertistica e partecipando a rassegne importanti come il “Festival Rossini” di Pesaro, i “Notturni Leopardiani” a Recanati e il Festival Internazionale di Bardolino sul Garda. Hanno collaborato con varie Orchestre, come la “Rai” di Torino e Milano, la “Fenice” di Venezia, “l'Orchestra Camera di Padova e del Veneto” e “L'Orchestra Nazionale di Bordeaux”. Dal 1985 e per oltre trent'anni hanno ricoperto il ruolo di “Concertino dei Primi Violini” nell'Orchestra del Teatro “Carlo Felice” di Genova, collaborando anche con Direttori come Lorin Maazel, Zubin Mehta, Gary Bertini, Daniel Oren e Fabio Luisi. Molte le tournee in giro per il mondo: in Cina con Luciano Pavarotti, poi a Muscat, a Canton, a Lubiana e a San Pietroburgo. Dalla loro esperienza sono scaturiti tre Album che racchiudono un'essenza musicale assolutamente unica nel suo genere, dove con soli due strumenti e senza l'ausilio di basi musicali, hanno creato un panorama di arrangiamenti che spaziano dalla musica classica, alla lirica, alla leggera e a celebri colonne sonore da film.

Programma

Wolfgang A. Mozart

Serenata notturna K 525, primo tempo

Ennio Morricone

C’era una volta il West

Johann Strauss

Voci di primavera

Gioacchino Rossini

Il Barbiere di Siviglia - Ouverture

Nicolò Paganini

Ritornello per due violini

Ignaz Pleyel

dal Duo concertante op.61 Finale e Rondò

Franz Lehar

“La vedova allegra” - Fantasia per due violini

Astor Piazzolla

Libertango

Vincenzo Monti

Czarda