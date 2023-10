Torna il Luna Park a Struppa con giochi, laboratori e divertimento per tutti

Sabato 14 ottobre, dalle 15 alle 18, torna a grande richiesta il Luna Park in piazza Suppini a Struppa. Giornata dedicata al divertimento di grandi e piccini, con giochi a stand e laboratori. Evento gratuito, confermato anche in caso di pioggia all'interno del Centro Sociale GAU in piazza Suppini. Per info: 010 802344 oppure whatsappa al 348 5210988, email - area.socioeducativa@assgau.it