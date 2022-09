Il rapper Tormento ai Giardini Luzzati: showcase live e presentazione di “Rapciclopedia”

Venerdì 16 settembre alle 21 ai Giardini Luzzati la leggenda del rap italiano Tormento torna a Genova dopo tanto tempo per presentare la sua biografia “Rapciclopedia”, scritta insieme al giornalista genovese Matteo Politanò. A partire dalle 21 il rapper dei Sottotono salirà sul palco per raccontare la genesi e i retroscena del suo progetto editoriale, dopodiché canterà alcuni dei suoi brani più iconici in uno showcase live a ingresso gratuito. Tormento firmerà anche le copie di "Rapciclopedia" che NON saranno in vendita ai Giardini Luzzati ma che si possono acquistare anticipatamente in tutte le librerie e su Amazon.

Tormento - Fonda in coppia con Big Fish i Sottotono, con cui firma un album che è una pietra miliare: Sotto effetto stono, del 1996, che ha ottenuto il doppio disco di platino e ha contribuito a portare nella musica rap e hip hop più tradizionale influenze urban e r’n’b di matrice internazionale. A questo segue, dal 2001, una carriera solista costellata di singoli, EP ed album dove esplora i propri mondi musicali, grazie anche a side project come Yoshi e Siamesi Brothers e a collaborazioni, come l’iconico El Micro De Oro insieme a Primo Brown. Il 2021 è l’anno del grande ritorno del progetto Sottotono con l’album Originali, che vanta collaborazioni con alcuni tra i principali esponenti della scena pop e rap italiana come Tiziano Ferro, Elodie, Mahmood, Coez, Fabri Fibra, Marracash, Gué Pequeno. Il singolo Mastroianni raggiunge la prima posizione della classifica dei brani italiani più trasmessi in radio.

-Tormento Instagram: https://www.instagram.com/tormentothereal/

-Tormento Facebook: https://www.facebook.com/TormentoOfficial

Matteo Politanò - È un giornalista professionista classe 1982, che dal 2006 a oggi ha scritto per «Panorama», «Il Secolo XIX» e «La Stampa». Da sempre appassionato di rap e cultura hip hop, nel 2012 ha ideato HipHoPanorama, rubrica online di «Panorama», dove negli anni ha intervistato i principali artisti della scena rap italiana.

-Politanò Instagram: https://www.instagram.com/pennadireve/

-Politanò Facebook: https://www.facebook.com/matteo.politano/

photo credits fb @TormentoOfficial