Al Teatro Duse “Top Girls”, brillante pièce femminista della grande autrice britannica Caryl Churcill

Che relazione c’è tra la donna e le posizioni di comando nella società? Perché ancora oggi è spesso costretta a scegliere tra famiglia e carriera? Da queste domande parte “Top Girls”, brillante pièce femminista della grande autrice britannica Caryl Churcill, una delle più grandi drammaturghe viventi, che debutta al Teatro Eleonora Duse venerdì 16 febbraio.

A firmare la messa in scena è Monica Nappo, qui anche interprete in un cast tutto al femminile che comprende Corinna Andreutti, Valentina Banci, Cristina Cattellani, Laura Cleri, Paola De Crescenzo, Martina De Santis, Simona De Sarno, Sara Putignano. Marlene, responsabile di un'agenzia di collocamento, si trova in un ristorante di lusso per festeggiare la sua recente promozione. Le sue commensali sono donne fuori dall’ordinario e di epoche diverse: la Papessa Giovanna (IX secolo), la concubina giapponese Lady Nijo (XIII secolo), la scrittrice ed esploratrice Isabella Bird (XIX secolo) e Griselda, protagonista di una novella di Boccaccio. Mentre si godono la cena, le donne chiacchierano della loro vita: i figli, gli amori, le ansie, i sacrifici e le rinunce fatte per la carriera vengono ricostruiti attraverso dialoghi incalzanti dove ironia e critica sociale vanno a braccetto.

Scritta nel 1982, “Top Girls” è stata una delle prime opere teatrali a prendere posizione contro la politica di Margaret Tatcher, evidenziando come lo sfrenato liberalismo e il conservatorismo dell’allora Primo Ministro britannico, fossero in netta antitesi con le battaglie sostenute dal femminismo. «Le domande che pone questo testo - afferma la regista – sono le stesse che possiamo farci noi, avendo per la prima volta una donna a capo del nostro governo. Maternità o carriera? Indipendenza o famiglia? E a che costo l’una prevale sull’altra? In Top Girls non ci sono volutamente personaggi maschili. Gli uomini sono raccontati dai personaggi femminili, oppure sono assenti perché mandano le mogli a risolvere i problemi. Ma lo sguardo della Churchill è troppo compassionevole, crudo, ironico e lucido per far prevalere un sesso su un altro o darci delle facili risposte».

Top Girls va in scena al Teatro Duse da venerdì 16 a domenica 18 febbraio. Venerdì lo spettacolo inizia alle 20:30, sabato alle ore 19:30, e domenica alle 16. Info e biglietti teatronazionalegenova.it