Torna la storica tombolata di beneficenza a Cicagna

Finalmente torna la storica Tombolata natalizia della Croce Rossa di Cicagna. Tornano le infaticabili ragazze della Sezione Femminile, che hanno preparato e cercato tantissimi premi da mettere in palio nel segno della solidarietà. Con loro, a presentare la serata, il mitico Claudino al quale vanno i ringraziamenti insieme al Comune di Cicagna e a tutti gli esercenti e artigiani per l'immancabile e fondamentale sostegno. Appuntamento mercoledì 7 dicembre presso il Palazzetto Poliuso di Cicagna alle ore 20:30 per una serata di divertimento e beneficenza.