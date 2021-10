Tombola Spettrale a Recco: i proventi alla Croce Verde

5 euro per due cartelle

A Recco sabato 30 ottobre un pomeriggio dall'"altro mondo" con la Tombola Spettrale.

Le normative anticovid non permetteranno la possibilità di organizzare il tours “dolcetto scherzetto” per le vie cittadine, per questo motivo Ascom, Civ Online Recco, Amministrazione Comunale e Proloco Recco hanno ideato un pomeriggio da "paura" con la Tombola Spettrale.

Nel pomeriggio di sabato 30 ottobre con inizio alle 14:30, piazza Nicoloso diventerà l'arena con posti a sedere per un massimo di 100 persone, i ragazzi sotto i dodici anni dovranno essere accompagnati da un adulto, per rimanere in tema del pomeriggio è consigliato indossare almeno un accessorio mostruoso.

L'ingresso e la partecipazione alla tombola è subordinato alle normative sanitarie in vigore con il controllo del Green pass nel momento dell'accesso all'arena.

Le cartelle della tombola saranno acquistabili dal 25 ottobre presso l'ufficio Proloco, negli orari di apertura, e saranno vendute al costo di € 5 due cartelle.

L'incasso della tombola sarà devoluto alla locale Croce Verde, come contributo per l'acquisto di una sedia montascale.

Info su regolamento della tombola spettrale: https://www.prolocorecco.it/eventi/news-e-appuntamenti/sabato-30-ottobre-halloween-a-recco

