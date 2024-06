Tokugawa: una pace apparente (visita guidata)

Euro 12 ed Euro 5,00 bambini fino a 10 anni. Più biglietto d'ingresso (gratuito per residenti)

Nello scrigno nascosto tra gli alberi di Villetta Di Negro si trova un luogo speciale il Museo d'Arte Orientale Chiossone. Lo esploreremo con calma e ne rimarremo meravigliati. Oggetti di epoche lontane che hanno visto luoghi e uomini antichi. Tenuti tra le mani di samurai o geisha o forse attori di Kabuki. Saremo grati e stupiti di questa preziosa collezione arrivata fino a noi grazie a Edoardo Chiossone.

La prenotazione è obbligatoria con WA al 328 4222168 Dalet Tracce di Memoria

Costo: Euro 12,00 a persona più biglietto d'ingresso (gratuito per residenti) Euro 5,00 bambini fino a 10 anni

Il percorso è solo parzialmente visitabile da persone in carrozzina.

Le statue sono esplorabili tattilmente da persone non vedenti.

Tsukioka Yoshitoshi (1839 - 1892)

Luna a Shinobugaoka - Gyokuensai

Conservato a deposito.