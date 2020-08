Il T.I.R. fa tappa a Villa Bombrini con "Bastiano e Bastiana", "La Gilda", "Homo Ridens Medley" e omaggio a Janis Joplin

Il T.I.R. Teatro in Rivoluzione viaggia nel ponente ligure e fa tappa per cinque giorni, da mercoledì 19 a domenica 23 agosto, a Villa Bombrini a Genova Cornigliano. Ecco il programma degli spettacoli:

Mercoledì 19 e venerdì 21 agosto, "Bastiano e Bastiana" di Mozart

Due giovani innamorati: lui fedele ma un po’ farfallone, lei insicura ma risoluta. Fra schermaglie, risate, incantesimi e tempeste, un’opera comica e giocosa, con una musica eterna per l’altrettanto eterno gioco dell’Amore. Regia di Davide Livermore e direzione musicale di Aïda Busselma.

Giovedì 20 agosto, Laura Marinoni in "La Gilda" da Testori

Una prima nazionale con protagonista Laura Marinoni accompagnata al pianoforte da Alessandro Nidi. Nei bassifondi di una Milano anni Cinquanta, la bella Gilda, appassionata e sensuale eppure spaventata, spreca la sua vita per mantenere un disperato finito in carcere. Un testo perfetto per un’attrice intensa come Laura Marinoni e per dare nuova luce a brani di Enzo Jannacci o Leo Ferré.

Sabato 22 agosto, "Homo Ridens Medley"

Una serata dedicata a quelli scrittori che sono portatori sani di comicità alta ma facilmente fruibile. Le pagine più irresistibili tratte dai libri di Carla Signoris e Marco Presta sono interpretate da Paolo Li Volsi, Alessandro Pizzuto e il Bettedavis Duo, formato da Elisabetta Mazzullo e Davide Lorino.

Domenica 23 agosto, "A Woman Left Lonely" omaggio a Janis Joplin

A Woman Left Lonely è uno spettacolo tributo a Janis Joplin. Una confessione live che alterna brani originali cantati dal vivo a intensi monologhi e racconta di anni gloriosi e turbolenti, di speranze e delusioni. Maria Grazia Solano, accompagnata dal gruppo musicale Supershock, consegna un ritratto appassionato e struggente della controversa rockstar scomparsa a soli 27 anni.

Da mercoledì 26 a domenica 30 agosto il T.I.R. sarà poi nella Fascia di Rispetto di Pra’.

Tutti gli eventi di T.I.R. iniziano alle ore 21.

Per rispetto delle norme anti Covid è necessaria la prenotazione.