Debutta al Tiqu “Lo scoiattolo viola”, una commedia spietata per riflettere sull'arrivismo del nostro tempo

La Compagnia Paranza Factory porta in scena un surreale e distopico scenario delle politiche del lavoro nel nuovo millennio, con uno spettacolo feroce e allo stesso tempo comico che descrive la nostra realtà contemporanea con ironia e sagacia. Vi siete mai chiesti cosa sareste disposti a fare per ottenere il lavoro dei vostri sogni?

Sabato 13 maggio alle 21 e domenica 14 maggio alle 18 la Compagnia Paranza Factory proverà a rispondere a questa domanda con “Lo scoiattolo viola”, il suo nuovo spettacolo, che andrà in scena per la prima volta al Teatro Tiqu, in Piazzetta Cambiaso 1 a Genova. In una dimensione spazio-temporale distopica si trovano per l’ultimo colloquio “congiunto”, quattro candidati ad un incarico da manager per un'importante multinazionale. I quattro personaggi si rivelano subito persone ciniche, disposte a tutto pur di ottenere l’unica cosa che per loro davvero conta: il solo posto disponibile.Tra ridicole prove, risate, colpi di scena e situazioni surreali, assisterete piano piano al crollo di tutte le loro certezze. Diretta da Valentina Roncallo e Martina Lodi e interpretata da: Martina Beccaro, Roberto Dal Ben, Chiara Gnecco e Roberto Imperato.

Prenotazione obbligatoria. Posti limitati. Biglietto unico: 12,00 €. Per informazioni: e prenotazioni:+39 349/8406553 e-mail: paranzafactory@gmail.com

Teatro Tiqu

Piazzetta Cambiaso 1

16124 Genova

Paranza Factory è un’associazione di promozione sociale nata in periodo di cattività, dal desiderio di condividere la passione per il teatro e dalla volontà di tornare a praticarlo. Raduna artisti con un’esperienza quasi ventennale nel campo teatrale, non tanto per la veneranda età dei suoi componenti quanto perché si sono avvicinati a questo mondo da adolescenti e da allora non se ne sono mai allontanati.