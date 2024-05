“Tipicamente Chiavari”, il mercatino agroalimentare di eccellenze del territorio

Torna “Tipicamente Chiavari”, il mercatino agroalimentare di prodotti tipici e locali organizzato da Confesercenti Genovese in collaborazione con Assoartisti, che, come ogni ultimo fine settimana del mese, propone eccellenze enogastronomiche liguri e prodotti di stagione. Appuntamento sabato 25 e domenica 26 maggio in via Rivarola a Chiavari

Domenica dalle 10:30 fino alle 12 si esibiranno Lorenzo Pullara e il duo formato da Roberto Ballerini e Cecilia Soraci.

foto: fb@TipicamenteChiavari