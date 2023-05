Torna “Tipicamente Chiavari”, il mercatino agroalimentare di eccellenze del territorio

Torna “Tipicamente Chiavari”, il mercatino agroalimentare di prodotti tipici e locali organizzato da Confesercenti Genovese in collaborazione con Assoartisti, che, come ogni ultimo fine settimana del mese, propone eccellenze enogastronomiche liguri e prodotti di stagione.

Per l'edizione di sabato 27 e domenica 28 maggio, in via Rivarola a Chiavari, è previsto uno spazio interamente dedicato ai più piccoli: sabato alle ore 11 “Cavalca l'onda con Hakuna Matata”, una divertente dimostrazione scientifica per tutte le età. A seguire un laboratorio creativo per portare a casa un piccolo ricordo della giornata. In collaborazione con l'associazione Hakuna Matata Sestri Levante.