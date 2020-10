"Tintarella di luna" al teatro Modena

"Tintarella di luna" va in scena al teatro Modena dal 14 al 25 ottobre 2020.

«Tintarella di luna è uno spettacolo liberamente tratto dall’opera di Italo Calvino – spiega il regista Giorgio Gallione – in particolare dalle Cosmicomiche, una raccolta di racconti fantastici che, intrecciando ironia e scienza, sberleffo e razionalità (comico e cosmico, appunto), narra le avventure visionarie di Qfwfq, creatura mutante in perenne metamorfosi che ha vissuto o addirittura provocato, nei secoli, ogni evento della storia cosmologica, dal Big Bang ad oggi. Uno spettacolo sospeso tra danza, favola, arte e letteratura con lo stesso Calvino deus ex machina che, in scena, inventa e rende concrete le proprie fantasie letterarie, interrogandosi sui modi e le forme del narrare e sulla necessità etica dell’atto creativo, perché “la fantasia è come la marmellata, bisogna solo spalmarla su una solida fetta di pane”.

In questi mondi immaginari si cammina su fazzoletti di nuvole, si abitano lune in decomposizione, ci si culla in primavere di quarzo, si visitano città straordinarie e bestiari fantastici. Gli spettatori allora sono invitati a un viaggio nell’universo Calvino che si nutre di molte diverse fonti, dai saggi critici di Collezione di sabbia alle geografie sognanti di Città invisibili, sino alle confessioni quasi autobiografiche di Avventura di uno spettatore.

Ne nasce – conclude Gallione – una narrazione sospesa nel tempo, sorridente, evocativa, astratta e bizzarra perché, come ci dice l’autore “la mia penna cerca da sempre l’eccezionalità e mai la consuetudine”. Così i tre attori narratori e i sei danzatori, trasformisti e lunatici, viaggiano idealmente nello spazio e nel tempo, in un peregrinare tra astri, mondi, città e pensieri mutevoli in cui il gioco, l’immaginazione, la fantasia e la leggerezza dello stile non è mai priva di una certa pensosità».