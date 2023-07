Musica in centro a Chiavari con Tigullio4Friends, i Trilli e il blues di Guitar Ray

Nell’ambito della manifestazione 20 eventi fino alle 20 organizzata dal CIV chiavarese, sabato 22 luglio dalle 17:30 il centro storico di Chiavari ospita il Busker Day di Tigullio4Friends, l’associazione di musicisti e amici della musica attiva nel Tigullio da molti anni e che si occupa di progetti a favore degli ammalati di SLA del territorio.

In Piazza Matteotti suonerà la Tigullio4Friends Caravan, la band “circolare” volta per volta partecipata dai musicisti che fanno parte del progetto. Sabato

suoneranno Andrea Cordì, Mauro Andreoni, Luca Laurino, Jose Del Castillo, Pino Solari. Tra gli ospiti, sempre presenti negli eventi di Tigullio4Friends,

sono previsti Luca Scherani, Fabio Kid Bommarito e il genovese Bobby Soul, oltre alle solite sorprese. L’aspetto audio sarà curato da Marco Solporini.

Una seconda postazione è prevista nella zona centrale del carrugio, dove suoneranno i Trilli con Vladi e Alberto Marafioti. In un’altra zona, sempre lungo il carrugio, si potrà ascoltare la splendida chitarra di Ray Scona (Guitar Ray&The Gamblers) in un set di blues acustico di grande classe.

Proposta variegata e di assoluto livello, in grado di soddisfare il pubblico più diverso.

Un ottimo motivo per farsi un bel giro nello splendido centro storico chiavarese ed una splendida occasione per saperne di più sul progetto Tigullio4Friends, per chi ancora non lo conoscesse.