Seconda edizione per la Tigullio Vip Padel Cup a Santa Margherita Ligure

Dopo il successo della prima edizione nel 2023, torna la Tigullio Vip Padel Cup, evento sportivo e di promozione turistica che vedrà protagonisti diversi volti noti del mondo dello sport e dello spettacolo. L’evento è organizzato dall’imprenditore genovese Fabrizio Pollicino con il supporto dalla Federazione Italiana Tennis e Padel e si terrà dal 6 all’8 giugno al Circolo Tennis di Santa Margherita.

“La Tigullio Vip Padel Cup unisce sport, mondanità e promozione del territorio, tocca, dunque, molti ambiti come il benessere delle persone e l’economia anche del settore turistico di un angolo bellissimo della nostra regione – spiega l’assessore allo sport della Regione Liguria –. Il padel, poi, non è più una novità, ma una certezza: sta prendendo sempre più piede anche nella nostra regione. Con l’assessorato che rappresento continuiamo a lavorare su vari progetti. Interverremo certamente in futuro per potenziare le strutture a disposizione degli amanti di questo sport”.

“L’anno scorso abbiamo dato vita per il primo anno a questo evento scommettendoci, ma anche credendoci – sottolinea l’organizzatore Fabrizio Pollicino –. Il risultato è stato più che soddisfacente. E, dunque, eccoci di nuovo qui con una formula simile, ma anche con un parterre di ospiti in crescita. Vogliamo offrire uno spettacolo di sport, ma anche di mondanità”.

Il pubblico potrà entrare gratuitamente al Circolo Tennis di Santa Margherita per assistere alle partite dei vip. Tra i nomi, Stefano Bettarini, Antonio Cabrini, Luca Ceccarelli, Stefano Sorrentino, Cristiano Doni, Stefano Eranio, Ciro Ferrara, German Denis, Gimmi Ghione, Mark Iuliano, Tomas Locatelli, Massimo Maccarone, Roberto D’Aversa, Stefano Mauri, Moreno Morello, Pierluigi Pardo, Daniele Rugani, Luca Toni, Angelo Palombo, Fabio Quagliarella e Stefano Meloccaro. Saranno presenti anche tante madrine d’eccezione: Alba Parietti, Cecilia Capriotti, Nathalie Caldonazzo, Chiara Squaglia, Rajae Bezzaz, Michela Persico, Nicoletta Larini, Maria Laura Devitis e la campionessa azzurra di pallavolo Francesca Piccinini. Tra gli ospiti anche Lorenzo Beccati, autore, scrittore e voce del Gabibbo.

I vincitori della Tigullio Vip Padel Cup riceveranno il trofeo, rigorosamente a forma di racchetta da padel, realizzato da Alepiano Art, al secolo Alessandro Piano, genovese, 45 anni, artista è celebre per i suoi Alter Ego, omini di resina trasparente con cui rende immortali i giochi degli anni Ottanta, ma anche per le sue sculture, i poster, gli oggetti di design.

La Tigullio Vip Padel Cup non tralascia anche l’aspetto sociale e la beneficenza: durante la serata di gala gli ospiti parteciperanno ad una sottoscrizione a premi il cui ricavato andrà a favore dell’associazione Gigi Ghirotti.