Tigullio: traversata da Rapallo a Montallegro, dal Monte Anchetta a Chiavari

Per stupirsi è sufficiente lasciarsi alle spalle le vie del passeggio di Rapallo e alzare gli occhi verso il Santuario di Nostra Signora di Montallegro, la cui bianca facciata marmorea è visibile anche dal mare. Per raggiungere l’eccezionale punto panoramico sul Golfo del Tigullio, quota 612 metri, seguiremo un’antica mulattiera selciata, dove gli eleganti limoni e le contorsioni degli ulivi lasceranno presto il posto ai lecci secolari e al verde perenne della macchia mediterranea.

Giunti alla stazione di arrivo della Funivia Rapallo - Montallegro (a proposito, per i meno allenati potrebbe essere una soluzione…), seguiremo il suggestivo viale alberato che ci sospinge verso uno dei più importanti luoghi mariani della Liguria, dalle chiare forme neogotiche. Dal Santuario di Montallegro la distanza è breve per raggiungere la Casa del Pellegrino: pranzo al sacco e caffè al bar. Incredibili per dimensioni alcuni lecci monumentali che ombreggiano questa parte di sentiero. Pronti e via, nuova partenza lungo un antico sentiero di crinale che passo poco sotto il Monte Anchetta, attraversando l’Area di Interesse Comunitario Rio Tuia -Montallegro. L’immagine ricorrente, oltre al panorama, è il muretto a secco, capace di sorreggere le fasce e contenere quella poca terra strappata all’acclività dei versanti a solatio. Tanto si sale, tanto si scende: dopo il Santuario della Madonnetta (450 m), dopo il Santuario di Nostra Signora delle Grazie (180 m), la lunga traversata finisce nel “caruggio dritto” di Chiavari: prima di dirigerci verso la stazione, l’occasione è propizia per passeggiare sotto ai portici ottocenteschi della capitale del Tigullio. Chiavari è il nostro punto e a capo.

• Escursione fruibile in treno: appuntamento alla stazione FS di Rapallo.

• Per coloro che non sono allenati c’è la possibilità di unirsi al Gruppo alla stazione di arrivo della Funivia Rapallo – Montallegro.

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di Pier Greppi, Guida Ambientale ed Escursionistica della AIGAE – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

• Data: Sabato 4 Maggio

• Tipologia itinerario: escursione impegnativa fruibile con il treno

• Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica e accompagnatore turistico. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, pranzo al sacco.

• Iscrizione obbligatoria. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

• Appuntamento a Rapallo: ore 10:00 presso la stazione FS

• Appuntamento a Montallegro: ore 11:45 presso la stazione di arrivo della Funivia Rapallo - Montallegro

• Fine escursione ore 17:45 circa a Chiavari, presso la stazione FS

• Pranzo al sacco

• Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistico).

• Lunghezza del percorso da Rapallo: 14 chilometri

• Dislivello da Rapallo: + - 800 metri circa

• Dislivello da Montallegro: + 180 metri – 750 metri

• Durata della camminata da Rapallo: 5.30 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco.

• Durata della camminata da Montallegro: 3.45 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco.

• Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarponcini da trekking.