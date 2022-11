"Tiatrotià" al Teatro Instabile di Genova

In una stazione secondaria della provincia di Genova, nella notte di Natale, per un evento inspiegabile si ferma un treno ad alta velocità. Dal treno scendono vari personaggi i quali animano la notte di quella piccola stazione con le loro storie. Sono attori che ormai non vivono più, scesi in Terra per far nuovamente accadere il Mistero della Natività.

Il testo è di Pasquale Carelli, scrittore del Cilento, autore di innumerevoli opere teatrali e letterarie. L'opera Tiatrotià è stata rivisitata dal regista Luca Rinaldi e ambientata nella nostra Liguria.