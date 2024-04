La star americana Tia Fuller in concerto al Louisiana Jazz Club

Prosegue, sull'onda dell'indimenticabile concerto di Bobby Watson, il calendario di concerti internazionali della domenica sera al Louisiana Jazz Club. Infatti, domenica 21 aprile alle 21 si terrà, per la prima volta a Genova, il concerto della sassofonista e cantante americana Tia Fuller.

Chi segue l'attuale scena jazzistica non può non averla sentita nominare. Ecco alcuni cenni biografici. Tia Fuller, sassofonista, compositrice e didatta statunitense, nasce a Denver, in Colorado, si forma ad Atlanta, Georgia, e inizia la sua attività professionale nelle band di Nancy Wilson, Ralph Peterson, Jon Faddis e successivamente con Esperanza Spaulding, Terri Lyne Carrington. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti (JazzTimes Critics Poll e Downbeat Critic's Poll-Rising Star) e una volta affermatasi come musicista jazz, ha ampliato la sua visibilità diventando la sassofonista della band interamente femminile di Beyoncé. La sua presenza scenica e la sua verve sassofonistica divengono ispirazione per il personaggio di Dorothea

Williams nel film Disney Pixar ‘Soul’.

In questa tournée, affiancata da una delle più solide sezioni ritmiche italiane, presenta al pubblico il suo ultimo album ‘Diamond Cut’, candidato ai Grammy Award. Il titolo si ispira al processo di lavorazione dei diamanti, nella proporzione e nell’equilibrio che permettono agli stessi di riflettere la massima quantità di luce: prospettiva che trova una diretta correlazione con l’approccio delle sue esibizioni musicali.

Questa la formazione domenica: Tia Fuller sax alto e voce - Roberto Tarenzi, pianoforte - Luca Fattorini, contrabbasso - Marco Valeri, batteria. Il costo dei biglietti varia da 25 a 40 euro a seconda del settore. Info e prenotazioni tramite il numero 348 8621153.