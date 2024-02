Ti racconto una storia ... ti racconto un'opera: due polittici tra storia e trasformazioni

Il Museo Diocesano in collaborazione con l’Associazione culturale Giano organizza a partire da sabato 17 febbraio 2024 un ciclo di visite guidate di approfondimento, realizzata a due voci.

Partendo da una scelta di opere attualmente conservate in Museo, si cercherà di ricostruirne il contesto di appartenenza, attraverso il racconto delle vicissitudini relative alle trasformazioni e a volte addirittura alla soppressione dell’edificio in cui erano collocate e del messaggio iconografico che queste opere ci trasmettono ancora parte della storia del luogo per le quali sono nate.

Il progetto è nato in collaborazione con Antonio Figari, presidente dell’Associazione Culturale Giano, autore del sito “I SEGRETI dei VICOLI di GENOVA” (www.isegretideivicolidigenova.com) e Social Ambassador del Comune di Genova che da anni si occupa di sviluppare legami con gli istituti di cultura cittadini ed il suo centro storico attraverso il racconto della storia dei luoghi, dei toponimi dei nostri carruggi e di tante altre curiosità legate alla storia della nostra città.

La collaborazione permetterà ai visitatori di approfondire e di ricostruire i files rouges che legano le opere con il proprio contesto di origine. Il racconto potrà svolgersi su diversi filoni: opere provenienti da chiese o edifici di culto distrutti, opere provenienti da chiese sconsacrate e altre provenienti da chiese esistenti e ora in deposito presso il Museo Diocesano.

Sabato 17 febbraio, ore 15,00 “Ti racconto una storia… ti racconto un’opera: due polittici e un viaggio nel tempo nella Genova che c’era e che c’è rimasta”. Il primo appuntamento sarà dedicato a due opere del museo che provengono rispettivamente da una chiesa ancora esistente - San Bartolomeo del Fossato - e dalla Chiesa di San Lazzaro con annesso ospedale, distrutto nella seconda metà dell’800’.

Le visite guidate saranno organizzate con cadenza mensile nella giornata di sabato.

Biglietto € 15,00 comprensivo di visita guidata e ingresso al museo.

Prenotazioni e informazioni: tel. 010/2475127 e info@museodiocesanogenova.it