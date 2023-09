“Ti racconto i caruggi”, passeggiata d'autore nel Sestiere di Prè

Passeggiata d'autore nel Sestiere di Prè con la collaborazione del Teatro dell’Ortica: “Ti racconto i caruggi”. Sabato 30 settembre dalle ore 14 si partirà da Piazza Don Andrea Gallo con una breve introduzione di Ilaria Piaggesi e Ariela Maggi del Teatro dell’Ortica, che racconteranno in breve la passeggiata dei ricordi, nelle emozioni e nella scoperta del Sestiere di Prè per esplorare insieme le stradine strette e tortuose, ammirando gli antichi palazzi, e scoprendo quali storie raccontano attraverso eccezionali interpreti.

Prima protagonista Rossella Bianchi, scrittrice di straordinaria sensibilità, seguiranno i racconti di Wilma Bisio, della storica trattoria di Via del Campo e di Laura Monferdini che davanti al museo di Faber “viadelcampo29rosso”, racconteranno episodi di vita e società di altri tempi. Si passerà a Palazzo Pitto con Marco Briano che racconterà le meraviglie del palazzo e la sua storia. Con una breve passeggiata sarà il momento di Via Prè con le storie e i racconti del mercato famoso oltre 20 anni fa dal nome “Shangai” e le storie del presente con gli eventi del Patto per il centro storico a cura di Giovanna Pinazzi.

La passeggiata dei caruggi terminerà in Piazza Don Gallo con un momento performativo e comunitario curato dal Teatro dell’Ortica.

Per info comunicazione.pre@centrostoricogenova.it