"Ti porto alla Lanterna", visita guidata speciale Ponte dei Santi

Domenica 30 ottobre alle ore 14 torna la visita speciale dell’ultima domenica del mese per scoprire tante curiosità e dettagli sul monumento simbolo di Genova e il contesto in cui è inserito. Partendo dal Porto Antico, dalle memorie di moli, magazzini, facchini e mercanti, ci si recherà alla Lanterna, alla sua passeggiata sulle banchine del porto commerciale, all'open air museum nel parco e al suggestivo museo all'interno della antiche fortificazioni, per finire alla terrazza panoramica e ammirare tutta la città dall'alto.

Appuntamento davanti Palazzo San Giorgio, lato mare, Porto Antico. Introduzione e successivo spostamento in Darsena per il trasferimento verso la passeggiata della Lanterna. Segue visita al museo e salita a piedi alla prima terrazza panoramica del faro.

Info e prenotazioni su https://www.gogenova.com/it/ti-porto-alla-lanterna-classic/