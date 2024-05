“Ti porto alla Lanterna!”, la visita guidata speciale

Indirizzo non disponibile

Domenica 26 maggio torna “Ti porto alla Lanterna!”, la visita guidata per scoprire insieme la Lanterna: un complesso monumentale affascinante e articolato, testimone di secoli di vita della città e dei suoi abitanti.

Partendo dal Porto Antico, si proseguirà verso la Lanterna, la sua passeggiata sulle banchine del porto commerciale, l’open air museum nel parco e il suggestivo museo all’interno delle antiche fortificazioni, per finire alla terrazza panoramica e ammirare tutta la città dall’alto.

Come partecipare all’iniziativa

Appuntamento davanti Palazzo San Giorgio, lato mare, Porto Antico. Introduzione e trasferimento verso la passeggiata della Lanterna. Segue visita al museo e salita a piedi alla prima terrazza panoramica del faro.

Posti limitati, su prenotazione indicando nome e cognome di ogni partecipante, e il numero di cellulare. La quota di partecipazione è di € 18 a persona. https://www.gogenova.com/it/ti-porto-alla-lanterna-classic/

La visita si intende confermata solo al ricevimento della e-mail di conferma con le indicazioni per la partecipazione e il pagamento. Non è possibile fare prenotazioni telefoniche. Per informazioni, contattare dalle ore 9 alle 18 i seguenti numeri: 010 8938088 – 335 6063687.

La visita non è adatta a persone con difficoltà motorie. In caso di maltempo, la visita sarà annullata. Evento a cura di Go Genova Tours.

foto: Katarina Sevcikova