“Ti piace parlare di libri?”: secondo appuntamento per il gruppo di lettura online

Secondo appuntamento per il gruppo di lettura online “Ti piace parlare di libri?”. Lunedì 25 luglio, alle ore 16:30, la prof. Daniela Marella accompagnerà i lettori a scoprire un testo molto divertente: “La sovrana lettrice”, di Alan Bennett. Per partecipare non è tassativamente necessario aver letto il libro, basta aver piacere di ascoltare e magari, perché no, la curiosità di fare qualche domanda.

Perché nasce questo gruppo? C’è chi legge per commuoversi e chi desidera approfondire le proprie conoscenze, chi vuole scoprire mondi lontani e chi invece vuole solo volare sulle ali della fantasia, chi cerca nozioni e chi cerca emozioni… qualunque motivo spinga a leggere, viene sempre un momento in cui piacerebbe chiedere a qualcun altro: “Ma tu, questo personaggio come lo hai inteso? Lo hai amato o odiato? Quale pezzo ti è piaciuto di più? Ma, secondo te … cosa voleva dire?!?”.



È nato così un piccolo gruppo di lettura online, in cui ci si darà un tema o un libro di riferimento cui articolare attorno la discussione, che sarà condotta dalla prof. Daniela Marella, accanita lettrice. Da una volta all’altra sarà quindi indicato un testo o un tema che permetterà la discussione nell’appuntamento successivo, in modo che le persone abbiamo tempo di leggere il libro indicato o altri correlati, a loro piacere.



ATTENZIONE: evento ONLINE su iscrizione alla mail biblbenzi@comune.genova.it