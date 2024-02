Ti piace parlare di libri? Gruppo di lettura alla Biblioteca Benzi

Ti piace parlare di libri?

Gruppo di lettura online e in presenza

Prossimo appuntamento: lunedì 26 febbraio alle ore 16 con “La canzone di Achille”

Continuano con entusiasmo gli incontri del gruppo di lettura, che offre la possibilità della discussione in presenza oppure a distanza (in collegamento video), dialogando con altri appassionati lettori su un libro o un tema scelto di volta in volta. Il prossimo incontro, lunedì 26 febbraio alle ore 16, ci porterà nel mondo degli dèi e dei grandi eroi dell’antichità. Questo filone non passa mai di moda, basti pensare, tra gli altri al famoso film “Troy” con un affascinante Achille-Brad Pitt o la serie in corso su “Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo”.

Nel prossimo incontro parleremo de “La canzone di Achille”, della scrittrice statunitense Madeline Miller, già autrice di “Circe”: nel libro emerge il lato profondamente umano dei due protagonisti della storia, Achille e Patroclo, resi celebri come eroi dal poema omerico “Iliade”. Questo romanzo, uscito qualche anno fa, si inserisce perfettamente nella tendenza del momento: la riscoperta dei grandi personaggi dell’antichità e della mitologia, che ancora oggi ci affascinano e rileggiamo volentieri, in chiave attuale.

Per partecipare al gruppo è necessario iscriversi all’email bibliotecabenzigenova@gmail.com

Info al n. 010 5578896.