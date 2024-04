"Ti piace parlare di libri?": gruppo di lettura alla Biblioteca Benzi

Ti piace parlare di libri?

Gruppo di lettura online e in presenza

Prossimo appuntamento: lunedì 22 aprile h. 16 con “Il coraggio della signora maestra”

Continuano con entusiasmo gli incontri del gruppo di lettura, che offre la possibilità della discussione in presenza oppure a distanza (in collegamento video), dialogando con altri appassionati lettori su un libro o un tema scelto di volta in volta. Altro mese, altra lettura! Ecco la nostra nuova proposta: “Il coraggio della Signora Maestra”. Una coraggiosa storia di “ordinario eroismo” nel momento in cui l’Italia (e il mondo) ne avevano più bisogno, raccontata dalla abile penna di Renzo Bistolfi. Genova, 1944, la giovane Vittoria Barabino prende attivamente parte alla resistenza partigiana come staffetta, affrontando sfide sempre più difficili durante l’occupazione tedesca. Difficoltà che difficilmente vorrà rievocare diversi anni dopo, nel 1966, ma il passato è inopportuno e costringerà Vittoria a riaffrontare la sua storia e i suoi fantasmi.

Renzo Bistolfi è nato nel 1954 a Genova, dove è tornato stabilmente dopo aver vissuto a lungo a Milano per lavoro. Dal 2007 ha cominciato a scrivere e pubblicare le storie che lo hanno sempre appassionato. Molte delle sue storie sono ambientate nel ponente genovese ed anche “Il coraggio della Signora Maestra” non fa eccezione, rievocando la Sestri Ponente degli anni ’60. Se siete curiosi lettori, pronti a dire la vostra, vi aspettiamo il 22 aprile alle ore 16!

Per partecipare al gruppo è necessario iscriversi all’email bibliotecabenzigenova@gmail.com . Info al n. 010 5578896.