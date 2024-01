Ti piace parlare di libri? Gruppo di lettura alla Biblioteca Benzi

Continuano con entusiasmo gli incontri del gruppo di lettura, che offre la possibilità della discussione in presenza oppure a distanza (in collegamento video), dialogando con altri appassionati lettori su un libro o un tema scelto di volta in volta.

Il prossimo incontro, lunedì 15 gennaio alle ore 16, ci porterà nella Londra del 1946 e ci farà entrare in un club letterario esclusivo, “La Società Letteraria di Guernsey”, nata per sfuggire al coprifuoco tedesco durante l’occupazione dell’omonima isola. La protagonista del racconto, Juliet Ashton, decide di andare alla scoperta di quel posto così ricco di storie senza immaginare che la sua vita cambierà per sempre…

Per partecipare al gruppo è necessario iscriversi all’email bibliotecabenzigenova@gmail.com

Info al n. 010 5578896.