"Ti piace parlare di libri?" Gruppo di lettura alla Biblioteca Benzi

Ti piace parlare di libri?

Gruppo di lettura online e in presenza

Prossimo appuntamento: lunedì 18 dicembre h. 16 con “Canto di Natale”

Continuano con entusiasmo gli incontri del gruppo di lettura, che offre la possibilità della discussione in presenza oppure a distanza (in collegamento video), dialogando con altri appassionati lettori su un libro o un tema scelto di volta in volta. Non potevamo non concludere l’anno con un bel gruppo di lettura a tema natalizio! Per l’occasione abbiamo scelto Charles Dickens, uno degli scrittori inglesi più conosciuti, e il suo “Canto di Natale”, pubblicato a Londra nel 1843.

Il protagonista, Ebenezer Scrooge, è un avaro finanziere, tirchio fino al midollo che odia con tutte le sue forze il Natale. Nel racconto Scrooge riceve la visita di tre fantasmi che lo porteranno a spasso nel tempo mostrandogli il Natale del passato, del presente e del futuro per farlo riflettere sul significato profondo che ha questa festività per le persone, al di là dell’aspetto puramente commerciale.

Il libro ha ispirato diversi adattamenti teatrali e cinematografici, tra i più famosi “A Christmas Carol”, dove appare Jim Carrey in versione 3D o il film d’animazione della Disney “Canto di Natale di Topolino”…

E voi ne conoscete altri? E poi, siete degli “Scrooge” o amate il Natale? Venite a raccontarcelo!

Per partecipare al gruppo è necessario iscriversi all’email bibliotecabenzigenova@gmail.com

Info al n. 010 5578896.