Ti piace parlare di libri? Gruppo di lettura alla Biblioteca Benzi

Continuano con entusiasmo gli incontri del gruppo di lettura, che offre la possibilità della discussione in presenza oppure a distanza (in collegamento video), dialogando con altri appassionati lettori su un libro o un tema scelto di volta in volta. Il 25 novembre di ogni anno ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e la Biblioteca Benzi dedica il suo prossimo incontro del gruppo di lettura a questa giornata.

A questo proposito la scelta del libro è ricaduta su “Oliva Denaro” di Viola Ardone, già nota autrice del libro “Il treno dei bambini”.

Oliva Denaro si ispira alla vera storia di Franca Viola, una ragazza siciliana che a metà degli anni ’60 fu la prima a rifiutare un “matrimonio riparatore” dopo aver subito uno stupro, segnando un primo importante passo nel cammino dell’emancipazione femminile. Dopo anni, nel 1981, vennero abrogati gli articoli 544 e 587 del Codice penale, annullando il matrimonio riparatore, che di fatto cancellava la colpa di chi stuprava una donna se poi la sposava, e il delitto d’onore.

Il libro è ambientato proprio nella Sicilia degli anni ’60 e scava in profondità nei tormenti dell’adolescenza, nel rapporto tra genitori e figli, in una società che segue regole per noi oggi assurde, ma così difficili da scardinare nell’Italia del tempo. Viola Ardone descrive il tutto in maniera fluida, scorrevole e allo stesso tempo potente, facendo emergere il personaggio di Oliva come una donna “tosta”, dal forte senso di libertà e contraria ad ogni genere di costrizione perché, come dice Franca Viola “Io non sono di proprietà di nessuno, l’onore lo perde chi le fa certe cose, non chi le subisce”...

Vi abbiamo incuriosito? Per partecipare al gruppo è necessario iscriversi all’email bibliotecabenzigenova@gmail.com Info al n. 010 5578896.