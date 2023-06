Ti piace parlare di libri?

Gruppo di lettura online e in presenza

Prossimo appuntamento: mercoledì 21 giugno ore 16

Continuano con entusiasmo gli incontri del gruppo di lettura, che offre la possibilità della discussione in presenza oppure a distanza (in collegamento video), dialogando con altri appassionati lettori su un libro o un tema scelto di volta in volta.

Lasciamo l’America degli anni ’40 e facciamo un tuffo nel passato più antico. La nostra moderatrice Daniela Marella ci consiglia di leggere “Lo scudo di Talos”, tra i più amati libri dello scrittore, storico e archeologo Valerio Massimo Manfredi. Il protagonista è un giovane spartano di nobili origini di nome Kleidemos che, abbandonato dal padre a causa delle crudeli leggi spartane, viene allevato da un anziano pastore ilota, che decide di cambiare il suo nome in Talos. Il ragazzo è storpio a causa di una malformazione al piede, che all’epoca appariva come una condanna inferta dagli dèi. Tuttavia, a seguito di un ottimo addestramento diventa un abile e temibile arciere.

Manfredi, esperto narratore dell’antica Grecia e dei suoi eroi, in questo romanzo utilizza come sfondo le vicende di Atene e Sparta del V secolo a. C. durante la seconda guerra persiana, quando le due città si unirono per formare la “Lega panellenica” per respingere il nemico comune. Al centro troviamo quindi i valorosi combattenti, grandi scontri e oracoli consultati alla loro vigilia, che ci riportano sicuramente alla mente le vicende degli eroi cantati in Iliade, Odissea ed Eneide.

Ma se avete già letto altre opere di Manfredi come “Alexandros”, dedicato ad Alessandro Magno o “Il mio nome è nessuno”, che vede per protagonista Ulisse, non potrete non amare questo titolo!

Vi abbiamo incuriosito? Per partecipare al gruppo è necessario iscriversi all’email bibliotecabenzigenova@gmail.com . Info al n. 010 5578896