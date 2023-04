Ti piace parlare di libri? Gruppo di lettura alla Biblioteca Benzi

Gruppo di lettura online e in presenza. Continuano con entusiasmo gli incontri del gruppo di lettura, che offre la possibilità della discussione in presenza oppure a distanza, in collegamento video. Proviamo stavolta ad immergerci in un mondo distopico ed inquietante, in cui esistono vigili del fuoco il cui compito non è di spegnere le fiamme, bensì di incenerire i libri, la cui lettura è tassativamente proibita! Stiamo parlando del romanzo di Ray Bradbury “Fahrenheit 451”.

Vi abbiamo incuriosito? Per partecipare al gruppo è necessario iscriversi all’email bibliotecabenzigenova@gmail.com . Info 010 5578896.