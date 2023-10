Ti piace parlare di libri? Gruppo di lettura alla Benzi

Continuano con entusiasmo gli incontri del gruppo di lettura, che offre la possibilità della discussione in presenza oppure a distanza (in collegamento video), dialogando con altri appassionati lettori su un libro o un tema scelto di volta in volta. Il 2023 di Genova Capitale del Libro si arricchisce di un anniversario letterario molto importante: i 100 anni dalla nascita di uno scrittore italiano molto conosciuto e sempre molto letto, un evergreen che non passa mai di moda… Italo Calvino! E qual è il modo migliore per ricordarlo se non parlando di una delle sue opere più famose?

Il 9 ottobre alle ore 16 vi aspettiamo per scambiarci idee e opinioni su “Il barone rampante”, il libro che fa parte della trilogia araldica “I nostri antenati”, composta da “Il visconte dimezzato” e “Il cavaliere inesistente”. Nel nostro libro protagonista Calvino ambienta il racconto ad Ombrosa, città immaginaria della nostra Liguria, che fa da sfondo alle vicende di Cosimo Piovasco di Rondò, rampollo di una nobile famiglia che deciderà di passare la sua vita su un albero… Ma non vi diciamo altro! La definiamo sicuramente una lettura che fa riflettere sul rapporto con la vita umana e con le persone, privo di pregiudizi e di schemi mentali che ancora oggi inconsciamente seguiamo.

Vi abbiamo incuriosito? Per partecipare al gruppo è necessario iscriversi all’email bibliotecabenzigenova@gmail.com Info al n. 010 5578896.