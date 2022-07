Thea Crudi a Genova: Mantra, suoni di guarigione e frequenze benefiche

La Rotonda live show presenta, venerdì 29 luglio alle ore 21, l'evento che vedrà protagonista Thea Crudi, artista spirituale internazionale, cantante di Mantra, scrittrice, relatrice e yogini. Da anni ha focalizzato la sua pratica spirituale sul potere del suono come meditazione, considerandolo un ponte terapeutico di collegamento tra il visibile e l'invisibile, tra il corpo e la mente.

È anche docente, performer, compositrice, relatrice e da quasi 10 anni viene chiamata in diversi festival, convegni nazionali e internazionali per tenere seminari e conferenze sulla filosofia vedica, i Mantra in sanscrito e la conoscenza spirituale dello Yoga. È profondamente appassionata dei suoi studi sullo Yoga del Suono, i Veda e l'antica filosofia indiana della vita. La voce celestiale di Thea unisce Oriente e Occidente in uno stile musicale unico, e l'atmosfera sacra che si respira durante i suoi concerti spirituali crea un maestoso ponte tra queste culture, armonizzando le loro prospettive apparentemente opposte, ma in realtà complementari tra loro.

Dopo aver vinto alcune borse di studio, Thea ha continuato la sua formazione in prestigiosi Conservatori europei (Conservatorium van Amsterdam - Olanda, e Conservatorio Rossini di Pesaro - Italia) e si è laureata con il massimo dei voti. Successivamente Thea ha vissuto sull’Isola di Java (Indonesia), dove si è specializzata in Sindhenan, canto Gamelan tradizionale giavanese, danza e musica tradizionali giavanesi. Ha inoltre studiato presso il prestigioso Indonesian Institute of the Arts di Surakarta (ISI) dove ha avuto l'opportunità di approfondire la conoscenza del potere dei canti sacri nella vocalità spirituale orientale. Ha studiato con grandi Maestri e si è esibita con artisti di fama mondiale.

Ha eccelso nella pratica dei Mantra in sanscrito in Italia e in India. Durante la sua permanenza in India, in particolare nelle città di Rishikesh nell’Uttarakhand e di Calcutta in Bengala, sulle rive del fiume Gange, Thea ha vissuto intense esperienze spirituali in armonia con l'antica tradizione vedica. Dal 2013 Thea tiene concerti di Mantra e suoni sacri, organizza seminari e propone ritiri spirituali in Italia, Europa, India e America. La sua musica è stata selezionata come colonna sonora per due film in Italia: “Il Fascino dell'Impossibile” (2015) del regista Silvano Agosti e "Choose Love" (2018) del regista Thomas Torelli.

Ha pubblicato 4 album cantando i sacri Mantra in sanscrito:

- Mantra Yoga (2015)

- Guru Mantra (2016)

- Vaikuntha Mantra (2018)

- Divine Mantras (2020)

Nel 2020 ha pubblicato il suo primo libro + 2 Cd, dal titolo “La Conoscenza Spirituale dello Yoga”, edito da OM Edizioni. Ha tenuto conferenze collaborando con grandi personalità nel campo della religione (Don Sergio Mercanzin, Russia Ecumenica), della medicina (Dott. Claudio Corbellini), della psichiatria (Dott. Alessandro Meluzzi), ed è stata invitata da Personaggi TV italiani come il giornalista musicale Red Ronnie, per parlare di filosofia indiana, di Yoga e cantare i sacri Mantra dell’Himalaya nei suoi programmi. Ha scritto diversi articoli, collaborando con riviste olistiche nazionali e mensili di medicina alternativa, in formato online e cartaceo, come L’Altra Medicina, Vivere lo Yoga, Medicina Alternativa, DBN Magazine, Orizzonte Zero.

L'evento si terrà presso la Rotonda di Carignano, piazzale San Francesco d'Assisi, in fondo a via Corsica. Consigliata la prenotazione: Marco (349 6044612), Stefano (375 6610954)