The Swing Era: Ferrario-Cattaneo fourtet al Count Basie

Un brillante quartetto, già collaudato, che vede il noto clarinettista Alfredo Ferrario insieme ad una delle trombe del jazz classico più rinomate in Italia, il genovese Fabrizio Cattaneo accompagnati per l'occasione da Roberto Piccolo al contrabbasso e da Renato Podestà alla chitarra e voce.

Il progetto nasce da un comune interesse condiviso tra Fabrizio Cattaneo ed Alfredo Ferrario nel far rivivere la fantastica musica degli anni "30", "40" e "50" dello scorso secolo con particolare riferimento a grandi nomi come Benny Goodman, Count Basie, Duke Ellington, Louis Armstrong e molti altri. Musica che coniuga melodie immortali con il ritmo trascinante degli anni 30, 40, 50 in una esecuzione che si ispira alle atmosfere di quel periodo.

Alfredo Ferrario - Clarinetto

Fabrizio Cattaneo - Tromba

Renato Podestà - Chitarra, voce

Roberto Piccolo - Contrabbasso