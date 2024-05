Alessandro Bianchi al Teatro della Tosse con "The Speech – Il Discorso"

Sabato 4 maggio alle 20:30 Alessandro Bianchi porta in scena al Teatro della Tosse (Sala Dino Campana) lo spettacolo "The Speech – Il Discorso". È la storia di un sabotaggio, un’esperienza liberatoria, in cui il pubblico partecipa attivamente al disagio di un politico in balia del cinico umorismo del suo traduttore.

Alessandro Bianchi interpreta Lesc Dubrov, l’inesistente presidente della Commissione lavoro ed etica dell’Unione Europea, grigio burocrate dell’Est Europa, già noto per le sue incursioni televisive nei programmi Colorado Café e Only Fun. Il pubblico parteciperà attivamente al diabolico disegno di Achille, il sottopagato traduttore di Dubrov e protagonista occulto della messinscena comica, il quale si vendicherà rovinando il discorso al malcapitato Onorevole.

Dubrov è costretto in un percorso crudelmente comico a cantare, ballare e sostenere nel modo più convincente possibile l’evento pubblico che ricorderà come il più imbarazzante della sua vita. Quello che gli stessi autori definiscono “il comizio più sbagliato di sempre” è un crescendo di situazioni surreali e umilianti, un’esperienza inedita da cui lo spettatore uscirà trasformato da vittima del potere a carnefice dei potenti.

"The Speech – Il Discorso" è lo show internazionale più sbagliato di sempre. Scritto da Alessandro Bianchi e Paolo Serra che ne cura anche la regia, lo spettacolo porta in scena tutto il ritmo e l’abilità di trasformismo dell’attore e comico Alessandro Bianchi.

Biglietto: euro 18. Acquistabile online su www.teatrodellatosse.it. e in biglietteria.

BIGLIETTERIA TEATRO DELLA TOSSE - PIAZZA R. NEGRI

La biglietteria sarà aperta dal martedì al sabato dalle ore 15 alle ore 19. Lunedì e festivi, solo in caso di spettacolo, dalle ore 15. Domenica, in caso di spettacolo biglietteria aperta dalle ore 15.