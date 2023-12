The Sounds of Miles - Menconi, Benedettini, Bellavia trio al Count Basie

Un viaggio nell'universo di Miles Davis con il trio Menconi-Benedettini-Bellavia. Miles Davis è stato uno dei più grandi innovatori e influenti della storia della musica, un genio che ha rivoluzionato il jazz in diverse epoche e stili. Dal bebop al cool, dal hard bop al modal, dal fusion al funk, ha sempre saputo anticipare le tendenze e creare capolavori indimenticabili. Per celebrare il suo genio, il trio composto da Ruben Bellavia alla batteria, Alessio Menconi alla chitarra e Paolo Benedettini al contrabbasso propone un concerto che ripercorre la carriera di Miles dal periodo prestige a quello elettrico, passando per le sue opere più famose come Kind of Blue, Sketches of Spain, Seven Steps to Heaven, Bitches Brew.

Il trio Menconi-Benedettini-Bellavia è formato da tre musicisti di grande esperienza e talento, che hanno collaborato con artisti di fama internazionale come Lee Konitz, Dave Liebman, Randy Brecker, Enrico Rava, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri. Il loro obiettivo è quello di rendere omaggio a Davis con una reinterpretazione personale e originale, mantenendo il rispetto per la sua musica e il suo spirito.