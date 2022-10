Prima nazionale per lo spettacolo urbano "The Ranch is Empty/Capitale Umano"

Ultime giornate della rassegna internazionale di danza Resistere e Creare a cura di Fondazione Luzzati Teatro della Tosse. Sabato 8 ottobre alle 19 in piazza Sarzano o va in scena in prima nazionale The Ranch is Empty/Capitale Umano.

The Ranch is empty/Capitale Umano è un atto unico fisico per ritrovare il sentimento di empatia. La ricerca è ispirata dalla condizione esistenziale dell’uomo di oggi, figlio del progresso contemporaneo, un progresso inesorabile e inevitabile. Ispirato alle grandi transumanze umane raccontate in Exodus dal fotografo Sebastião Salgado. Riscoprire l’altro è l’unico rifugio possibile, la lotta più speranzosa e rivoluzionaria di tutti i tempi.

Bio

Natalia Vallebona è un’artista indipendente di origine italiana. Nomade dal 2005, Natalia insegue in Europa delle linee di ricerca tra la danza, il teatro, collaborando con diversi coreografi e registi come Thierry Verger, Gabriella Maiorino, LaFura dels Baus, Les Ballet C de la B, Balletto Civile, C&C Company, Ben Fury, Hedi e Ali Tabhet, Quan Bui Knoc. DAl 2013, Natalia condivide come professore e coreografa invitata in numerosi centri e accademie di danza e teatro fisico europee (Codarts, Teatro stabile Torino, Charleroi Danse, Micadanses, Talk Project, Circo Vertigo…). Attualmente collabora come interprete con Quan Bui Knoc (Ballet C de la B) e Ben Fury (Sidi Larbi Cherckaoui) e Ali e Hedi Tabhet in Belgio e Balletto Civile in Italia. Parallelamente continua il suo personale lavoro di ricerca e creazione con il collettivo Poetic Punkers.

Faustino Blanchut è un interprete e drammaturgo di origine franco svizzera argentino. La ricerca tra diversi linguaggi scenici è un concetto chiave nel suo approccio all’arte scenica. Lavora come interprete per Tiziana Amaboldi, Volker Hesse, Livio Andreina, Balletto Civile e Michela Lucenti, Fondazione Luzzati Taeatro della Tosse. Parallelamente al lavoro come interprete si dedica fin da subito alla creazione dei suoi propri lavori. Il suo primo lavoro, La Mauvaise Herbe, è ancora in tournèè con 16 date da febbraio a marzo 2002 a Parigi. Nel 2016 incontra a Bruxelles Natalia Vallebona, con la quale inizia a collaborare, dapprima come interprete e poi dal 2017 anche come coautore e drammaturgo del collettivo Poetic Punkers. Insieme realizzano numerosi progetti di ricerca e creazione. Nel 2020 iniziano ad interessarsi ad un altro macro-tema “Homo homini lupus” iniziando così la ricerca per la prossima creazione “The Ranch is Empty”. La loro ricerca vince diversi premi per la scrittura scenica fra i quali: Premio Giovani Realtà del Teatro, Nico Pepe, 2017- Mouvement Contemporanain Micadanses 2018- Premio Expolis 2019. Dal 2020 sono artisti associati alla compagnia italiana Abbondanza/Bertoni che sostiene il loro lavoro artistico. Creano il LOBO Festival, un incontro annuale tra le arti, prima edizione a Montbrun Bocage (FR) dal 23 al 28 agosto 2021.

In collaborazione con Electropark

Di e con Natalia Vallebona e Faustin Blanchut

Produzione Collettivo Poetic Punkers e associazione Les choses qui font BOOM

Co-produzione Compagnia Abbondanza/Bertoni, Le Bamp Bruxelles, Woulubiis Bruxelles, Fondazione Luzzati Teatro della Tosse, Code Dand Belgio

Il cortometraggio "The ranch is empty" ispirato alla ricerca è vincitore della menzione speciale a Interfaccia digitale 2021 e ospite di Dance Brussels Film Festival Settembre 2022

Biglietto euro 15. È possibile prenotare telefonando al botteghino del Teatro della Tosse 010/2470793 dal martedì al sabato dalle 15 alle 19 oppure acquistare i biglietti sul sito www.teatrodellatosse.it

Il preacquisto online è consigliato anche al fine di garantire maggiore sicurezza ed evitare code ed attese all’ingresso.

Informazioni Botteghino tel. 010.2470793 o promozione@teatrodellatosse.it

Aggiornamenti, variazioni e dettagli sul sito www.teatrodellatosse.it e sulla pagina Facebook Fondazione Luzzati Teatro della Tosse.