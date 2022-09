“The Ocean Race” al 62° Salone Nautico: tanti eventi e attività in vista di “Genova The Grand Finale”

Al Salone Nautico, dove venne annunciata per la prima volta l’assegnazione a Genova del “Grand Finale”, The Ocean Race sarà protagonista con numerosi eventi e attività. Nella Lounge allestita sul Waterfront Marina (Area Maxi Yachts) sarà possibile conoscere tutti i dettagli della storica regata intorno al pianeta che porterà Genova in giro per il mondo dal prossimo 15 gennaio fino all’arrivo previsto per fine giugno.

In primo piano l’impegno del capoluogo ligure al fianco di The Ocean Race nell’ambito del Genova Process, il percorso che porterà a elaborare la bozza di Dichiarazione dei Diritti degli Oceani che sarà presentata all’Onu il prossimo anno. Tutti i visitatori potranno firmare la petizione “One Blue Voice” e contribuire a dare voce agli Oceani in questa importante sfida per la sostenibilità. Al fianco di “Genova The Grand Finale” ci sarà anche One Ocean Foundation che, al Salone Nautico, porterà la propria esperienza sulla tutela e salvaguardia degli Oceani. Tra gli eventi spicca “Genova Process. Diamo voce all’oceano” che si terrà sabato 24 settembre (ore 10) al Teatro del Mare con il Antonio Di Natale che “aggiornerà” il pubblico sulla rotta verso la dichiarazione dei diritti dell’oceano.

Tutti i visitatori potranno vivere l’adrenalina della regata più dura al mondo nella speciale camera immersiva che verrà allestita all’ingresso del Salone. L'exhibit multimediale che il Comune di Genova porterà al Salone tramite la sponsorship tecnica di ETT - azienda genovese del Gruppo SCAI che progetta e realizza a livello internazionale allestimenti multimediali per cultura, turismo ed eventi - offrirà un'esperienza immersiva di "anteprima" di The Ocean Race. I visitatori potranno vivere in prima persona le emozioni della regata con la multiproiezione immersiva che seguirà poi lo stand di Genova nelle varie tappe di The Ocean Race nel mondo.

Presente dal 22 al 27 settembre a Genova anche il VO65 del Team Sailing Poland, barca che è stata protagonista dell’ultima edizione di The Ocean Race. Oltre a partecipare alla Millevele, ospiterà numerosi campioni e personaggi dello sport, tra cui il vicepresidente vicario del Coni, Silvia Salis, e il pluricampione olimpico Davide Tizzano (già protagonista a bordo di Moro di Venezia e Mascalzone Latino).

Numerosi gli eventi promossi nelle diverse location del Salone con grandi velisti oceanici e campioni dello sport. Giovedì 22 (ore 17) appuntamento al Teatro del Mare con Fabio Pozzo, giornalista e scrittore, che intervista quattro grandi protagonisti della vela oceanica. Storie, emozioni, imprese, sogni di Alberto Bona (navigatore solitario), Francesca Clapcich (prossima alla sua seconda The Ocean Race), Marco Trombetti (prossimo protagonista della Ocean Global Race) e Andrea Fantini (velista impegnato nella Globe40 Round the World. Venerdì 23 (ore 16) protagonista assoluto sarà Hugo Vau, surfista professionista portoghese di grandi onde e attivista/ecologista. Racconterà la sua impresa, legata all’onda di 35 metri cavalcata il 17 gennaio 2018 a Nazaré, un centinaio di chilometri a Nord di Lisbona. Nel segno del Genova Process, Hugo Vau è un testimonial speciale per promuovere la salvaguardia degli Oceani. Ha costituito una sua fondazione alle Azzorre, Atlantic Giants, per sensibilizzare pescatori e studenti ed è ambasciatore delle riserve marine del Portogallo. Domenica 25 (ore 15) appuntamento con “A Genova la sostenibilità passa dal mare”, incontro promosso da Bio Design Foundation sull’importanza di vivere le esperienze secondo l’One Health Approach, coniugando sostenibilità, impresa e sport perché la salute degli oceani è la salute delle persone. Lunedì 26 (ore 15) appuntamento con "Le voci del mare ascoltano l'oceano”, progetto promosso dalla Direzione Servizi Sociali del Comune di Genova con percorsi educativi e ludico-sportivi rivolti a minori, con attività legate al mare.

Venerdì 23 (ore 11:30) presso la Lounge di The Ocean Race Genova The Grand Finale si terrà la conferenza stampa “Genova nel mondo con The Ocean Race” con la presenza, tra gli altri, del Sindaco di Genova e del Presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre.

Presso la Lounge di The Ocean Race saranno presentati i risultati di “Verso The Ocean Race-Call for innovation, lo sport nella Blue Economy”, iniziativa promossa dal Genova Blue District (giovedì 22, ore 14). In anteprima sarà presentata la prima piattaforma globale per il recupero dei rifiuti dal mare (sabato 24, ore 11) nell’ambito dell’incontro “Ogyre: come proteggere il nostro mare”. Sarà molto interessante la retrospettiva sulle “Regate in Liguria a inizio Secolo” grazie alla presentazione del libro dell’Archivio della Regione Liguria (lunedì 26, ore 11). Nella stessa giornata, alle ore 17, l’incontro “Blue Circle networking”, a cura del Blue District. Preziosa la collaborazione con l’Istituto Nautico che parteciperà con numerose classi agli incontri.

Due appuntamenti interessanti anche presso lo stand del Comune di Genova con Regione Liguria e Camera di Commercio. Si parlerà di “Blue job, talk sullo sviluppo economico sostenibile,” venerdì 23 (ore 14) e di “Sustainable Event: il countdown di Genova per il 2023”, sabato 24 (ore 12) con gli interventi, tra gli altri, dell’assessore all’ambiente del Comune di Genova, Giulio Magni (One Ocean Foundation).

Riconosciuta come la più famosa e dura regata intorno al mondo in equipaggio, The Ocean Race arriverà per la prima storica volta in Italia dopo 6 mesi di navigazione, circa 32.000 miglia nelle acque più difficili e remote del pianeta. Una straordinaria sfida sportiva, un forte progetto di sostenibilità e una grande occasione di promozione per Genova nel mondo.

Genova “farà il giro del mondo”. Il capoluogo ligure sarà presente in tutte le tappe della regata con una business lounge e un programma di eventi che metteranno in evidenza la cultura, la gastronomia, Genova e la Liguria come meta turistica. Poi, a fine giugno, accoglierà “The Grand Finale” con il nuovo Waterfront di Levante che si trasformerà nell’Ocean Live Park, dove vela, sport, gastronomia, musica e sostenibilità saranno i protagonisti di un programma di eventi che durerà nove giorni, dal 24 giugno al 2 luglio 2023.

The Ocean Race Genova The Grand Finale ha ricevuto iI patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.