In anteprima nazionale al Teatro Verdi “The Mad Ones”, l'acclamato musical di Broadway

La Compagnia teatrale e Scuola di Musical Musicalmente porta sul palco del Teatro Verdi, in anteprima nazionale, l'acclamato musical di Broadway “The Mad Ones - Il coraggio di scegliere”. Appuntamento sabato 4 febbraio alle ore 21, e replica il giorno successivo alle ore 16. Si tratta di uno degli spettacoli più significativi delle recenti stagioni newyorkesi.

Una produzione di primissimo piano per Musicalmente, che si è resa protagonista di una grande lavoro (partendo dalla traduzione dell'opera per arrivare alla scelta del cast) al fine di presentare a Genova, per la prima volta in Italia, un musical che ha lasciato il segno a livello mondiale.

“The Mad Ones” si rivolge a tutti coloro che devono confrontarsi con una scelta importante. Samantha Brown, 18 anni, ha finito il liceo e sta per cominciare la sua vita da adulta. Sola in auto, si trova di fronte a un bivio: seguirà i passi della madre o accetterà la sfida della sua impetuosa amica? Una storia che parla di amicizia, libertà, coraggio e del rischio che dobbiamo assumerci per essere davvero noi stessi. Per la prima volta in Italia un musical dalle liriche travolgenti, che parla a tutti e insegue il sogno americano del viaggio “on the road”.

Per info e biglietti www.teatroverdi.net