The look of love - Nicole Magolie Quartet al Count Basie

THE LOOK OF LOVE è il titolo della serata proposta dalla straordinaria interprete sudafricana Nicole Magolie dedicata alla storia della grande musica pop con particolare attenzione alle più indimenticabili interpreti. Non un semplice concerto ma un viaggio musicale unico presentato, sul palco, da quattro artisti. Dal pop al soul, dalle sonorità jazz fino alla dance attraverso ri-arrangiamenti che trasformano i grandi classici internazionali di ieri e di oggi in versioni completamente nuove e originali.

Ad accompagnare la showgirl di Capetown una formazione di musicisti di grande esperienza composta da Gabriele Gentile al pianoforte e tastiere, Michele Aloisi al basso e Folco Fedele alla batteria. Il tutto presentato dalla vocalità unica di Nicole, protagonista su Rai 2 di ‘Voice Anatomy’ e su Radio Montecarlo con i brani in alta rotazione ‘Montecarlo’ e ‘Walkin Walkin’. Il concerto porta sul palcoscenico il percorso di vita dell'artista Testimonial di Matera Capitale Europea della Cultura', un progetto worldwide di valorizzazione del territorio che ha scelto il volto di Nicole a rappresentare un 'cosmonauta' capace di viaggiare nel tempo e nello spazio alla scoperta di territori e tesori artistici unici, aldilà di ogni barriera culturale e razziale.

Un messaggio che viene trasformato in suono e parole attraverso una straordinaria 'macchina del tempo', la musica per l'appunto, capace di ripercorrere e far rivivere al pubblico la colonna sonora della nostra vita in una serata-evento coinvolgente e memorabile. La serata è anche un momento di riflessione con una donna che ha saputo affermarsi e integrarsi in un mondo non facile, dove le avversità non sono mancate. Il concerto include alcuni brani tratti dagli ultimi due lavori discografici disponibili in cd e vinile della cantante.

Nicole Magolie - Voce

Gabriele Gentile - Piano

Michele Aloisi - Basso elettrico

Folco Fedele – Batteria