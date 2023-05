The Lines of Music: la musica indipendente torna a Teatro

Sabato 20 maggio, a partire dalle ore 20.30 torna The Lines of Music presso il Teatro San Giovanni Battista di Genova Sestri Ponente. La rassegna, arrivata alla seconda edizione, riguarda le band e i cantautori della scena musicale genovese. I teatri, rappresentano la sede più congeniale per chi produce musica originale ed inedita, e molto più adatta ad un attento ascolto ed alla condivisione di ciò che il palco offre. Questa la filosofia della kermesse, che alla prima edizione, avvenuta il 14 ottobre 2022 sempre nello stesso Teatro, ha riscosso un buon successo di pubblico.

La serata del 20 Maggio sarà anche destinata alla raccolta fondi in supporto alle costose terapie necessarie alla piccola Nora, attualmente in cura presso MD. Anderson Cancer Center di Houston, U.S.A. Il biglietto d'ingresso avrà il prezzo di 10 euro e sarà acquistabile alla cassa del Teatro. L' incasso della serata verrà devoluto alla causa della bambina di Pegli che sta lottando contro il Sarcoma di Ewing.

La seconda edizione di The Lines of Music, organizzata da Fabio Giancarlo Mori in collaborazione con Chez Thésse, vedrà la partecipazione di: Roberto Ballerini e i Swing Insisters, Blue Oblivion, Max Campioni Band, Simona Cannella, MAG Trio, Beppe Mistretta, Robby Pensato & Martina Nuovo & band, The Mysterious Project Band.

Presentano la serata Ferdinando Barcellona e Rosario Russo.

Regia di Giorgio Nasso e Marco Piras.