The Kitchen Company torna al Politeama Genovese con “Non è come sembra...” di Jean Poiret

The Kitchen Company torna al Politeama Genovese: giovedì 30 e venerdì 31 maggio va in scena “Non è come sembra...” di Jean Poiret, per la regia di Massimo Chiesa.

Jean Poiret è stato uno straordinario attore francese e un ottimo autore teatrale. Ha scritto una delle commedie francesi di maggior successo, “Il Vizietto” ed è stato candidato all’Oscar per la sceneggiatura tratta dalla sua commedia. La commedia ha un potenziale comico senza precedenti. L’azione si svolge durante i giorni delle festività pasquali. Stephane, uomo di mezza età, si invaghisce di una giovane ragazza ventenne, Julie. Per il week end di Pasqua sua moglie, Sophie, decide di fare un breve viaggio fuori Parigi. Stephane invita Julie a passare la serata a casa sua. Stephane non avendo mai tradito la moglie non si trova proprio a suo agio ma ad un certo punto rompe gli indugi. Ma proprio in quel momento fa ritorno a casa Sophie. Stephane cerca una via d’uscita, e dopo vari balbettamenti ha una “brillante idea”… Nel corso della commedia le cose si complicano con l’arrivo in casa di un Onorevole accompagnato dal figlio con i quali Stephane ha un rapporto di affari e successivamente “irrompe” in casa anche la mamma di Julie...

Con (in ordine di apparizione): Fabrizio Careddu, Susanna Valtucci, Caterina Cottafavi, Lucrezia Lai, Marco Zanutto, Lorenzo Tolusso, Barbara Alesse.

Biglietti disponibili presso la biglietteria, il botteghino on line del Politeama Genovese e il circuito online ticketone.

foto: politeamagenovese.it