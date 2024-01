The Kitchen Company torna al Politeama Genovese con “Le Cognate” di Eric Assous

Il Politeama Genovese torna ad accogliere The Kitchen Company, reduce dal successo degli spettacoli precedenti. Venerdì 12 e sabato 13 gennaio va in scena “Le Cognate”, un gioiello di comicità di Eric Assous, vincitore di due Premi Moliere e del prestigioso Grand Prix du théatre de l’Académie francaise.

Tre fratelli rampanti – Yvan, David e Franky (rispettivamente avvocato, dentista ed informatico) – si ritrovano con le loro mogli – Mathilde, Christelle e Nicole – alla cena di inaugurazione della nuova casa di Franky e Nicole. La casa è decisamente gelida e lontana dal centro ed è chiaro, fin dalle prime battute, che le tre coppie non hanno nulla in comune se non il grado di parentela. Mathilde, acida e pignola, è una professoressa di lettere fin troppo schietta. Christelle, griffatissima e modaiola, gestisce un’agenzia immobiliare che fa affari d’oro vendendo case di lusso, Nicole, fin troppo ingenua e credulona, vede nel diventare mamma e moglie il senso dell’essere donna.

Tutti hanno indossato la maschera borghese delle buone maniere, pronti a trascorrere una serata relativamente noiosa ma, dopo poco, Nicole annuncia di aver invitato a cena anche Talia, la segretaria di Franky. Talia è il personaggio chiave della commedia. Definita da Nicole “di una sensualità impressionante”, a quanto pare non è ben gradita dai tre fratelli che, alla notizia del suo arrivo, danno lampanti segni di terrore e di squilibrio! Le tre mogli iniziano così ad indagare su questa misteriosa Talia, mettendo sempre più alle strette i mariti e innescando così un crescendo di situazioni comiche che prepara l’ingresso in scena dell’avvenente segretaria riproponendo gli schemi vincenti propri del vaudeville. Finalmente Talia arriva e i tre fratelli si ritrovano a gestire la situazione più imbarazzante della loro vita… il finale è decisamente a sorpresa!

Biglietti disponibili presso la biglietteria, il botteghino on line del Politeama Genovese e il circuito online ticketone.

Info su politeamagenovese.it

foto: fb@tkcthekitchencompany