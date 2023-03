Terza edizione per The King of Muay Thai - 60 Kg

Tigullio Trekking ed Amantini Muay Thai in collaborazione con Area Bastarda ed il Comune di Ne hanno il piacere di presentare a tutto il pubblico di affezionati, la terza edizione della manifestazione di Sport da Combattimento The King of 60 Kg di Muay Thai. Il Re dei 60 Kg è un brand che nasce nel 2004 con la sua prima edizione a Santa Margherita Ligure, oggi come allora a contorno dei match professionistici tanti altri incontri di grande qualità, ma anche esibizioni a contatto leggero e dei più giovani Kids.

Quest’iniziativa dedicata agli amanti degli sport da combattimento e delle arti marziali, ha come finalità precipua la valorizzazione e la promozione dell’entroterra della Riviera Ligure di Levante, nello specifico la Val Graveglia. Essa vuol essere un’esperienza a tutto tondo per far conoscere la cucina tipica locale ma anche i suoi vini, le sue peculiarità storiche e territoriali, creando sinergia e rete tra sport, ambiente, cultura, ospitalità e turismo.

Quindi invitiamo tutti a non voler mancare alla Terza edizione del The King of Muay Thai nel Tigullio. Anche questo è un modo per aiutare l’Economia Locale dei Piccoli Borghi.