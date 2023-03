Casting per la stagione 2023/24 del musical “The Greatest Concert”

ShowTime APS in collaborazione con MayVoice - Canto Moderno Studio ricerca cantanti-attori da inserire nel cast dello spettacolo original “Freak Il Musical - The Greatest Concert” per la stagione 2023-2024. Il bando di audizione ha scadenza il 31 marzo 2023.

ShowTime è un'Associazione di Promozione Sociale di recentissima costituzione. Rappresenta la scelta evolutiva della Compagnia di Musical Janua Musical Project, nata a Genova nel 2019 con lo scopo di portare in scena uno spettacolo inedito con le musiche del film “The Greatest Showman”. Dopo un lungo e intenso lavoro, era stata fissata la prima data in scena in marzo 2020, ma tutta l'Italia era paralizzata nel lockdown. Nonostante le difficoltà dovute all'emergenza sanitaria e la chiusura di tutti i teatri, la compagnia, formata da una trentina di performer, è rimasta unita. Non solo: i fondatori della Compagnia hanno scelto di dotarsi di una struttura più definita, per promuovere nuove iniziative da offrire non solo ai propri associati, ma a quanti saranno interessati dai progetti che ShowTime ha fra le proprie finalità: “l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale” e “sviluppare in forma artistica temi educativi mirati a evidenziare, promuovere, incentivare, tutelare e diffondere principi etici, oltre a sensibilizzare al rispetto dei diritti individuali, sociali, ambientali nonché dei diritti delle attività

di interesse generale, le pari opportunità, la cultura della diversità e dell’integrazione e l’aiuto reciproco”.

Lo scopo del progetto “Freak! Il Musical” è quello di dare spazio ai giovani talenti in un palinsesto professionale, con l’attenzione alla ricerca del massimo livello artistico, recitativo, coreutico e musicale. Si tratta di un percorso principalmente esperienziale, seguendo la convinzione che l’arte debba essere un patrimonio di universale fruizione.

“Freak! Il Musical” racconta una storia originale che propone una nuova prospettiva da cui guardare agli “strani”, ai “diversi”, ai “freak”, che hanno in sé risorse uniche per superare l’emarginazione. È una storia ambientata in epoca Vittoriana, completamente nuova e di ispirazione Steampunk. La colonna sonora è composta dagli acclamati brani del film “The Greatest Showman” (di Benj

Pasek e Justin Paul) e da cinque brani inediti scritti appositamente per “Freak! Il Musical” da Francesco Ciccotti, (autore di Irama, Nek, Fornaciari) e magistralmente orchestrati dal maestro Luca Lamari (arrangiatore per la RAI e di colonne sonore cinematografiche), entrambi artisti genovesi di fama nazionale. È la prima opera musicale in stile Steampunk, uno spettacolo intenso che, attraverso la voce e gli occhi dei protagonisti, coinvolge totalmente lo spettatore offrendogli momenti di amore, di

gioia, di puro divertimento e di voglia di rivincita!

Per la connotazione associativa e le finalità di ShowTime, ma soprattutto per lo scopo del Progetto, i candidati all’audizione dovranno assicurare la propria disponibilità a formarsi (nelle prove) e andare in scena (per ogni spettacolo), in regime di gratuità. Al momento, infatti, non sono previste retribuzioni o forme di rimborso.

Date previste per lo svolgimento delle prove per chi avrà superato le audizioni:

16 aprile 2023

21 maggio 2023

18 giugno 2023

Più un percorso intensivo di 6/7 domeniche da fine settembre ad inizio novembre 2023. Ciascuna prova avrà una durata indicativa di 6 ore, con svolgimento nella fascia oraria 10-20. La sede di svolgimento sarà presso la sala dedicata, sita in Genova in zona centro.

Per ogni ruolo sono richieste

- forti abilità canore ed attoriali,

- buone capacità coreutiche (possono essere sufficienti le applicazioni di base di qualsiasi genere di danza)

Bando completo con ruoli oggetto di selezione: https://www.showtime-aps.it/bandi/Bando_Audizioni_2023-ShowTimeAPS.pdf

Per la Candidatura, da presentare entro (e non oltre) il 31 marzo 2023:

Scrivere una mail, inserendo nel corpo

NOME E COGNOME

DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CELLULARE

BREVE CURRICULUM ARTISTICO E FORMATIVO

Da Allegare: FOTO A FIGURA INTERA E FOTO IN PRIMO PIANO

Indirizzare a:

freakilmusical@gmail.com