The Fishbones in concerto al Louisiana Jazz Club di Genova

Venerdì 17 novembre la band genovese The Fishbones farà scatenare il pubblico del Louisiana Jazz Club, il primo jazz club italiano, sulle note dei mitici anni ’50. Dal capostipite del rock ‘n’ roll Gene Vincent alle scatenate musiche di Jerry Lee Lewis, dagli ironici pezzi in stile napoletano di Renato Carosone agli inediti firmati The Fishbones. I quattro componenti della band - Gianluca Manganaro, Alessio Catalano, Valentina Rosasco e Valerio Guglielmini - infiammeranno l’atmosfera e trascineranno il pubblico del jazz club genovese attivo dal 1964 in sfrenati boogie woogie e rock ‘n’ acrobatico.

I Fishbones possono vantare l’onore di avere condiviso le scene e il palco con artisti rinomati, quali i Firebirds, band Rockabilly di Bristol, riconosciuta a livello internazionale, Messer Chups da San Pietroburgo, i britannici Ray Gelato and the Giants, Rezurex da Los Angeles, Zibba e gli Almalibre, gli italo-brasiliani Selton e di recente il cantautore spagnolo Tonino Carotone.

Appuntamento venerdì 17 novembre alle ore 21:30 presso il Louisiana Jazz Club di Genova, in via di S. Sebastiano, 36R.