The Dining Rooms Audio & Video Session al Bonfim Club

The Dining Rooms (Live)

È un duo milanese di musica elettronica formato da Stefano Ghittoni e Cesare Malfatti nel 1998. La loro musica fonde perfettamente ambient, elettronica, jazz e amore per le atmosfere cinematografiche.

Faremo un viaggio nel loro ampissimo repertorio (stanno lavorando in questi mesi al decimo album in studio) con il suono allargato e espanso da alcuni strumenti suonati dal vivo. Ecco quindi una Session Audio e Video esclusiva per Bomfim pensata e prodotta da Stefano Ghittoni( Giradischi) e Cesare Malfatti (Rhodes, chitarra e basso) aiutati dalla tromba di Gianni Sansone.

Hip Hop strumentale e soul , dub e elettronica, folk e atmosfere cinematiche : un set raffinato, potente ed eclettico che si muoverà tra le versioni originali e i remix (Four Tet, Quantic, Boozoo Bajou, The Cinematic Orchestra, Parov Stelar tra gli altri) dei loro brani oltre ai remix prodotti da Stefano e Cesare per altri artisti. Il suono sarà ulteriormente espanso dalle immagini digitali e in super 8 dell’archivio originario di The Dining Rooms e Maria Arena rimontate e postprodotte da Matteo Ghittoni per questa serata.

Marco Baroncini

Marco Baroncini è un giovanissimo dj/selector.

I suoi set sono caratterizzati da fonti sonore imprevedibili e insolite, atmosfere lisergiche e ritmi downtempo. La sua ricerca sonora/visione musicale si basa sulla riscoperta della calma e, in contrasto con la frenesia del mondo odierno, cerca di dar vita ad un’esperienza viscerale e distensiva. Marco è inoltre co-owner dell’etichetta LYSERGIC INDUCTION FORGE.