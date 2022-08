Thai Culture Fest a Rovegno: mercatini, gastronomia tipica, massaggi e altro

Indirizzo non disponibile

Dopo le prime due giornate all'interno di Expo Alta Val Trebbia, torna la manifestazione che ha portato un po' di esotismo nell'entroterra ligure. Il 6 e 7 agosto infatti sarà ancora un weekend all'insegna della cultura, del divertimento, dei colori, del benessere e della cucina thailandese.

Nel Bosco della Giaia di Loco di Rovegno, tra una passeggiata in un mercato tipico thai, con tanto di pesca della fortuna e prodotti alimentari e di artigianato thai, potrete farvi rimettere in sesto da un massaggio tradizionale, per poi deliziarvi con le prelibatezze culinarie thailandesi. Piatti salati, fritti, dolci ma anche bubble tea, frullati di frutta fresca e cocktail esotici.

Tante le attività che si potranno svolgere e seguire, tra cui:

massaggio rigenerante sulla spiaggia

bagno di gong

vestizione con abiti tradizionali

calligrafia thai

creazione del proprio krathong, cioè il bouquet galleggiante

spettacoli di danza tradizionale

Infine, sarà possibile degustare un menu speciale accompagnato da uno spettacolo di danza.

Sabato 6 agosto dalle 20 e domenica 7 agosto dalle 13, inoltre:

cocktail alcolico/analcolico di benvenuto

mix di 3 piatti (vegetariano e non)

dessert

birra o bevanda analcolica thai

Prezzo: 22 euro a persona.

Prenotazioni in loco a partire dalle ore 10 di sabato 6 agosto, con acconto di 10 euro, oppure telefonando al 338 7100700.